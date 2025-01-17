Час відіграватиме важливу роль у геймплеї, у гравця не вийде розпорошитися на всі завдання в грі.

Ключові розробники "Відьмак 3" і Cyberpunk 2077, які об'єдналися в нову студію Rebel Wolves, нарешті розкрили перші подробиці свого амбітного проєкту The Blood of Dawnwalker. Розробники обіцяють глибоку систему "часу як ресурсу" і похмурий фентезійний антураж Карпат, повідомляє PC Gamer.

Одним із головних нововведень автори називають наративну пісочницю, де будь-який вибір героя Коена матиме наслідки. Причому час у світі Vale Sangora тече нестандартно: він заморожується під час неспішних досліджень локацій, але починає стрімко бігти вперед, щойно ви вирішуєте взятися за квест або виконати завдання. Як зазначає дизайн-директор Даніель Садовскі, подібна механіка має не тиснути на гравця, а, навпаки, занурювати в атмосферу постійного вибору, герой може встигнути на всі ключові події, але доведеться розплатитися іншими втраченими можливостями.

Геймдиректор проєкту, Конрад Томашкевич, запевняє, що ідея обмеженого часу зробить ігровий процес набагато емоційнішим і більш залученим. За його словами, коли знаєш, що світ навколо не чекає і може змінитися без твоєї участі, менше хочеться відволікатися на ігрові розваги - натомість ухвалюєш рішення з оглядкою на реальні ризики. У результаті, сюжет формується буквально на льоту, залежно від того, яким шляхом піде гравець і що для нього виявиться важливішим.

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Rebel Wolves уже не раз натякала, що The Blood of Dawnwalker стане повноцінним ААА-проектом на Unreal Engine 5 для ПК, а також консолей нового покоління. Невеликий, порівняно з класичними відкритими світами, розмір Vale Sangora автори збираються компенсувати щільною насиченістю локацій і різноманітністю квестів. Також відомо, що гру роблять від третьої особи, ставку роблять на похмуру естетику і детально опрацьовані квестові лінії.

Шанувальникам геймплея в стилі "Відьмака 3" обіцяють насичену бойову систему і багатий на події ігровий світ, де кожна хвилина, витрачена на бійку з темними породженнями Карпат або на з'ясування стосунків із місцевими мешканцями, може виявитися вирішальною.

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