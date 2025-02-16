На відміну від The Witcher 3, у The Blood of Dawnwalker вирішили приділити більше уваги геймплею.

На відміну від "Відьмак 3", у новій грі вихідців з CD Projekt RED The Blood of Dawnwalker можна буде вільно вбивати всіх NPC, як і годиться вампіру.

Про це розповів творчий директор проекту Матеуш Томашкевич в інтерв'ю виданню GamesRadar. Розробники хочуть максимально дати гравцеві свободу, але при цьому не збираються повністю фокусуватися на геймплеї, а працюватимуть і над своїми сильними сторонами: сценарієм і наративом.

Томашкевич назвав свою гру "наративною пісочницею". Номінально в The Blood of Dawnwalker можна вбивати всіх NPC, але не варто забувати, що головний герой - не пустушка, а персонаж зі своєю особистістю, і деяких героїв він не зможе вбити через зв'язок із ним. Утім вбивати інших NPC, навіть сюжетних, ніхто не забороняє, але тоді результат квесту може виявитися непередбачуваним, розповідає Томашкевич:

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"І це, звісно ж, пов'язано з іншими нашими системами [...] ви - Той, хто ходить на світанку, отже, у вас є спрага крові в нічний час, тож це може призвести до смерті NPC, якщо ви не будете обережними".

Раніше геймдиректор The Blood of Dawnwalker Конрад Томашкевич розповідав про геймплей проєкту. У грі буде унікальна механіка часу як ресурсу, у вампірському світі він тече по іншому.

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