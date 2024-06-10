Фанати Life is Strange обурені: видавець продає ранній доступ до гри за $80

Сама гра вийде 29 жовтня на ПК (Steam), PlayStation 5 і Xbox Series.

На презентації Xbox Games Showcase 2024 глядачам представили нову Life is Strange з підзаголовком Double Exposure. Гра продовжить історію змужнілої Макс Колфілд із першої частини, і цей анонс дуже потішив шанувальників серії.

Втім, захват миттєво змінився обуренням, коли в Steam відкрилися попередні замовлення на гру. Річ у тім, що власники Ultimate Edition вартістю 80 доларів отримають можливість пройти перший і другий розділи за два тижні до виходу повної версії адвенчури 29 жовтня.

Для порівняння, вартість стандартного видання становить 50 доларів. Гравців обурила не тільки націнка в $30, а й те, що епізоди виходять аж на два тижні раніше – це особливо актуально в жанрі, де спойлери можуть зіпсувати все враження. По суті, якщо ви не хочете "зловити" спойлер, вам доведеться заплатити 30 доларів зверху.

Практика видавців включати ранній доступ до гри в найдорожчі видання далеко не нова, але зазвичай він становить 2-3 дні. Два тижні для сюжетно-орієнтованої гри – це занадто великий проміжок, пишуть у мережі.

В "ультимативне" 80-доларове видання Life is Strange: Double Exposure також входить п'ять комплектів одягу, зокрема в стилі Final Fantasy VII. Крім того, власники цієї версії гри отримають якийсь додатковий "контент із котиками".

Що стосується самої гри, то в Life is Strange: Double Exposure нас зустрічає вже не незграбний тінейджер, а доросла дівчина. Після довгої перерви Макс була змушена повернутися до своїх здібностей з управління часом через смерть близької подруги. Героїні доведеться переміщатися між двома версіями реальності, щоб розібратися з невідомим вбивцею.

Розробкою гри займається студія Deck Nine, яка відповідала за Life is Strange: True Colors. У ній розробники відійшли від підліткових історій і показали дорослу драму, а також попрацювали над реалізацією геймплея.

Life is Strange: Double Exposure вийде 29 жовтня на ПК (Steam), PlayStation 5 і Xbox Series. Пізніше з'явиться Switch-версія.

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