Ім'я покупця невідоме.

В Counter-Strike: Global Offensive здійснили нову рекордну угоду. Образ 661 ST MW 4xTT holo для AK-47 було продано за $447 тисяч. Круглу суму отримав співзасновник сайту skinbid і колекціонер скінів з Данії під псевдонімом Luksusbums.

Такою інформацією поділився користувач Twitter під ніком zipeL. Він організовує дорогі угоди в GS:GO, виступаючи своєрідним брокером. Образ 661 ST MW 4xTT holo був придбаний анонімним покупцем. В угоду також увійшов скін Karambit Case Hardened Blue Gem в якості "поношений". Цей же предмет, тільки у версії "прямо з заводу", раніше реалізували за $1,5 мільйона, що стало найдорожчою покупкою в історії Counter-Strike: Global Offensive.

Luksusbums продав образ ножа за $100 тисяч. В цілому анонімний користувач заплатив за два скіни понад півмільйона доларів. Угода стала другою за сумою вартості в GS:GO.

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Нагадаємо, ціна образу 661 ST MW 4xТТ holo обумовлена наявністю чотирьох наклейок Titan Holo. Кожна з них продається приблизно за $60 тисяч. Luksusbums виставив скін на сторонньому майданчику, якому навіть довелося підняти ліміт максимальної вартості.

Counter-Strike: Global Offensive: основні подробиці

Це остання гра зі знаменитої серії командних шутерів, яка з'явилася завдяки модифікації для Half-Life.

Користувачі в CS:GO беруть участь у групових матчах. Вони діляться на терористів і правоохоронців. Кожна з команд повинна усунути іншу, проте на окремих картах перемога досягається за допомогою вибуху/розмінування бомби.

Counter-Strike: Global Offensive вийшла 21 серпня 2012 року виключно на ПК. Гра досі користується величезною популярністю серед фанатів шутерів.

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