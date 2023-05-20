Влітку 2022 року розробку перезапустили вчетверте.

Нова частина культової серії BioShock потрапила у виробниче пекло. Влітку 2022 року розробку перезапустили вчетверте, проте в команді Cloud Chamber все ще спостерігається безліч проблем.

Такою інформацією поділився Інсайдер Oops Leaks у своєму особистому мікроблозі. Він написав: "Влітку 2022 року проєкт було перезавантажено вчетверте. Постійні зміни в командах розробників і концепціях не обіцяють нічого хорошого для майбутнього серії. Сетинг, ймовірно, залишиться незмінним, але гра в даний час різко переписується".

За словами інформатора, в студії Cloud Chamber погано структурована робота. Багато завдань виконуються контрактними співробітниками, а потім їх переробляють менш кваліфіковані штатні фахівці. Останнім часто не вистачає досвіду, хоча у вимогах зазвичай вказано від 3 до 7 років стажу. Чому такі люди потрапили на посади, незрозуміло.

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На цьому проблеми не закінчилися. Квебекський закон "Білль 96", який зобов'язує вести справи французькою мовою, додав Cloud Chamber неприємностей. А сценаристи студії за весь час розробки не змогли написати гідний сюжет. Як повідомив Oops Leaks, це і стало головною причиною чергового перезавантаження.

Інша інформація від інсайдера

На кожній з ітерацій нової BioShock змінювався антураж. Наприклад, у двох попередніх версіях користувачів планували відправити в міста-близнюки і арктичне поселення.

Через рік після четвертого перезавантаження ситуація начебто нормалізувалася. В останньому звіті Take-Two Interactive згадувалося, що гру все ще планують випустити в 2025 фінансовому році, а торгову марку Cloud Chamber продовжили.

Однак інсайдер вважає, що продовження BioShock все ще знаходиться у виробничому пеклі. І якщо гру не анонсують цього літа, вона не вийде до згаданого терміну.

"Погане управління, невпевненість у фінансовому успіху і сумнівні рішення персоналу — ось причини, за якими розробка цієї гри йде так складно і займає так багато часу. Відсутність будь-яких значущих оновлень або анонсів тільки створює ще більшу плутанину щодо майбутнього гри" — підсумував Oops Leaks.

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