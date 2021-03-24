За останній місяць гра за доходами поступилася тільки PUBG Mobile та Honor of Kings.

Мобільна версія умовно-безкоштовної гри Genshin Impact менш ніж за шість місяців з моменту виходу заробила $1 мільярд. Це новий рекорд для індустрії. Наприклад, популярній Pokemon GO на це знадобилося 9 місяців.

За даними аналітичної компанії Sensor Tower, останні 30 днів Genshin Impact займала 3 місце в App Store та Google Play, поступаючись за доходами лише PUBG Mobile та Honor of Kings.

Детальніше про Genshin Impact

Genshin Impact від китайської студії miHoYo вийшла 28 вересня 2020 року. Реліз відбувся на Android та iOS, а також на ПК і PlayStation 4.

Гра окупила виробничі витрати і почала приносити розробникам прибуток менше ніж за два тижні після виходу.

Вже через місяць після релізу Genshin Impact принесла творцям $234 мільйони, показавши один з найуспішніших стартів мобільних ігор в історії після Pokemon GO.

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Автор: Сергій Коршунов