Genshin Impact вийшла 28 вересня 2020 року / фото miHoYo
Мобільна версія умовно-безкоштовної гри Genshin Impact менш ніж за шість місяців з моменту виходу заробила $1 мільярд. Це новий рекорд для індустрії. Наприклад, популярній Pokemon GO на це знадобилося 9 місяців.
За даними аналітичної компанії Sensor Tower, останні 30 днів Genshin Impact займала 3 місце в App Store та Google Play, поступаючись за доходами лише PUBG Mobile та Honor of Kings.
Genshin Impact швидше за всіх серед мобільних ігор заробила $1 мільярд / фото sensortower.com
Детальніше про Genshin Impact
- Genshin Impact від китайської студії miHoYo вийшла 28 вересня 2020 року. Реліз відбувся на Android та iOS, а також на ПК і PlayStation 4.
- Гра окупила виробничі витрати і почала приносити розробникам прибуток менше ніж за два тижні після виходу.
- Вже через місяць після релізу Genshin Impact принесла творцям $234 мільйони, показавши один з найуспішніших стартів мобільних ігор в історії після Pokemon GO.