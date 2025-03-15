В Японії грі вперше присвоїли рейтинг 18+.

Новий Silent Hill f отримав вікові обмеження в США, і опис цього рейтингу виявився приголомшливо жорстоким.

Згідно з сайтом ESRB, у грі буде показано кілька доволі кривавих сцен, включно з моментами, коли персонажа пронизують у шию або коли його обличчя буквально розривають на частини.

У катсценах можна буде побачити персонажів, що піддаються вкрай жорстоким тортурам, як-от спалювання живцем або маркування розпеченим залізом. Також гра не обійдеться без ритуалів із жорстокими актами насильства, такими як розпилювання руки або зняття частин обличчя з людини.

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Крім того, в Японії Silent Hill f став першим проєктом в історії франшизи, який отримав рейтинг 18+ за віковим цензом, а у Steam у гри стоїть позначка, що якщо ви почуваєтеся некомфортно, то варто негайно припинити грати.

Silent Hill f вийде на ПК, Playstation 5 і Xbox Series, але точна дата поки невідома.

Раніше ми розповідали, що розробники Silent Hill 2 Remake з Bloober Team продовжили співпрацю з Konami і вже роблять наступну гру за франшизою японської компанії.

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