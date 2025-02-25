Ще один спільний проєкт може вийти до 2028 року.

Розробники Slilent Hill 2 Remake з Bloober Team оголосила про продовження співпраці з Konami: студія підписала новий контракт на розробку гри за однією з франшиз японського видавця.

Попереднє партнерство було оголошено 2021 року, а за три роки вийшов ремейк Сайлент Гілла. Обидві сторони залишилися задоволені співпрацею і впевнені, що на фанатів чекають хороші новини:

"Наша співпраця з KONAMI була неймовірно плідною, і успіх SILENT HILL 2 говорить сам за себе. Обмінюючись знаннями та досвідом, ми змогли разом створити високоякісну продукцію. Звичайно, зараз ми не можемо розкрити занадто багато деталей, але ми впевнені, що фанати будуть у захваті від нашої співпраці, як і ми самі".

За чутками, Bloober уже працює над римейками першої та третьої частини Silent Hill. Однак зараз вони на дуже ранній стадії розробки.

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Також Konami не залишила й основну серію: цьогоріч компанія поділиться подробицями одразу про дві нові частини Silent Hill.

Раніше ми розповідали, що Playstation завчасно показала трейлер ремейка Metal Gear Solid 3 з датою релізу.

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