Федерація кіберспорту України пораділа за перемогу Team Spirit в турнірі the International 10, що призвело до невдоволення частини користувачів.

Нещодавно стало відомо, що російська команда Team Spirit перемогла на The International 10 по Dota 2. У колективі виступають два українці Мирослав Mira Колпаков та Ілля Yatoro Мулярчук. Їх досягнення не пройшло повз Федерацію кіберспорту України. Організація привітала співвітчизників і Team Spirit в цілому з перемогою, що призвело до скандалу. Частина користувачів і блогерів розкритикувала ФКУ за теплі слова на адресу російської команди.

На офіційному акаунті Федерації кіберспорту України в Twitter з'явилося повідомлення з текстом: "Егіду чемпіонів і $18,2 мільйона отримує Team Spirit. До останньої хвилини гранд-фіналу ми боялися наврочити і не вписували тег [з назвою команди]. Шалена гра! Шалений Мирослав Mira Колпаков. Неповторний Ілля Yatoro Мулярчук. Відсьогодні ці імена вивчать всі шанувальники Dota 2 у всьому світі. Ще довго PSG.LGD прокидатиметься від жаху посеред ночі, згадавши цей фінал. Нас переповнюють гордість і вдячність за найвидовищну, найдраматичнішу гру".

З критикою Федерації кіберспорту України виступив портал GamewayUA. Його представники підкреслили, що перемогла саме російська команда, а вітати її — це "зашквар". Багато користувачів в коментарях погодилися з цією думкою, хоча знайшлися і ті, хто попросив не змішувати ігри і політику. На момент публікації новини ФКУ ніяк не відреагувала на критику.

Детальніше про The International 10

TI10 спочатку повинен був пройти ще в серпні 2020 року в Стокгольмі. Але тоді через пандемію його вирішили відкласти на рік.

У 2021-му турнір планували провести з 5 по 15 серпня. Однак в умовах пандемії для цього потрібно було, щоб влада Швеції визнала кіберспорт повноцінним спортом або хоча б зарахували сам The International 10 до елітних спортивних заходів. Ні того, ні іншого не сталося. Valve двічі надсилала уряду Швеції апеляцію, але це не допомогло.

В результаті Valve почала шукати можливість провести кіберспортивний чемпіонат в інших містах Європи. Вибір припав на столицю Румунії Бухарест.

Автор: Назар Степорук