Філ Спенсер вважає, що студії самі повинні вибирати, над чим працювати.

Через два дні після релізу Redfall стало зрозуміло, що гра провалилася. Низькі оцінки, піковий онлайн в Steam 6 тисяч людей і купа роликів з багами — ось чим відзначився свіжий шутер від Arkane Studios. Поганий запуск проєкту навіть довелося прокоментувати керівнику Xbox Філу Спенсеру. Керівник вибачився перед фанатами, проте він продовжує вважати, що внутрішнім студіям Microsoft варто давати творчу свободу.

Таку думку директор ігрового підрозділу корпорації висловив у свіжому випуску подкасту Kinda Funny Xcast: "Для мене немає нічого важчого, ніж розчарувати спільноту Xbox, і просто спостерігати, як спільнота втрачає довіру [і] розчаровується. Я розчарований, я засмучений собою. Я переглядаю наш процес. Я згадую анонс 60 кадрів в секунду, а потім ми не реалізували 60 кадрів в секунду, це був наш удар в підборіддя — по праву — пару тижнів тому".

Спенсер визнав, що "реакція критиків була не такою, як хотілося". Однак керівник продовжує дотримуватися ідеї творчої свободи в Xbox Game Studios: "Одне, з чим я буду боротися, це [ідея], що пішло не так. Ми можемо поліпшити якість і виконання, але я не стану перешкоджати творчим прагненням наших команд".

"Я великий прихильник Arkane Austin. Вони мають дивовижний послужний список, мені подобається багато чудових ігор, які вони створили [...] У цій грі команда не досягла своїх внутрішніх цілей при запуску. Я думаю, що, можливо, трохи спрощено сказати: "Гей, якби ви просто відклали гру на три місяці, основна творчість гри була б представлена в іншому вигляді", — продовжив Спенсер.

Як позитивні приклади творчості керівник навів Sea оf Thieves від Rare і Hi-Fi Rush від Tango Gameworks, хоча від останньої всі очікували побачити The Evil Within 3. Що стосується Redfall, керівник Xbox взяв на себе відповідальність за невдачу. За його словами, гра продається за $70 і повинна була стати відмінною. Arkane Austin продовжить працювати над патчами, і першою метою стане реалізація 60 кадрів/сек на Xbox Series.

Redfall — основні подробиці

У грі належить боротися з вампірами, які з'явилися в результаті наукових експериментів. Вони спричинили сонячне затемнення і висушили воду навколо острова Редфолл.

Геймплей Redfall включає перестрілки, вивчення місцевості і збір кращої екіпіровки. Спорядження в грі ділиться на рівні якості — від звичайного до легендарного.

Проходити шутер можна як поодинці, так і в кооперативі. Розробники стверджують, що в проєкті є багато фірмових елементів Arkane.

Redfall вийшла 2 травня 2023 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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