Заміна ПЗ GeForce Expierence під назвою NVIDIA App, судячи з відгуків, все ще потребує доопрацювання.

Геймери скаржаться, що додаток NVIDIA App, який у листопаді 2024 року прийшов на зміну GeForce Experience, може суттєво позначитися на продуктивності в іграх.

Це підтверджують і тести, які провели журналісти авторитетних видань DSOGaming і Tom's Hardware. Виявилося, що фірмова утиліта знижує фреймрейт на 2-32 Fps залежно від гри і налаштувань графіки.

При цьому в деяких іграх спостерігається зворотна картина. Так, S.T.A.L.K.E.R. 2 з роздільною здатністю 2К показує приріст майже в півтора раза з увімкненим Nvidia App. Аналогічна картина і в Microsoft Flight Simulator 2024.

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На ситуацію звернула увагу сама NVIDIA. З'ясувалося, що причиною проблем із продуктивністю є ввімкнена за замовчуванням опція "Ігрові фільтри і режим фото".

Усунути проблему досить просто. Для цього потрібно зайти в налаштування Nvidia App, пройти шляхом "Можливості" → "Оверлей" → "Ігрові фільтри і режим фото", відключити всі ігрові фільтри і перезапустити гру. Поки що це тимчасове рішення, незабаром обіцяють випустити Hotfix-драйвер.

Нагадаємо, раніше Nvidia анонсувала презентацію GeForce RTX 50 – нові картки покажуть 7 січня. Мають представити три моделі: RTX 5090, RTX 5080 і RTX 5070. Пізніше вийдуть недорогі RTX 5060 Ti і RTX 5060.

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