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Nvidia представила нові Game Ready-драйвери, оптимізовані для двох великих ігор: Microsoft Flight Simulator 2024 і S.T.A.L.K.E.R.. 2 Heart of Chernobyl.

Оновлення під номером 566.14 вже доступне для завантаження через GeForce Experience або фірмовий додаток NVIDIA App, який сьогодні виходить зі стадії бета-тестування.

Крім цього розробники опублікували результати внутрішнього тестування релізного білда STALKER 2 на відеокартах сімейства GeForce RTX 40.

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У роздільній здатності 4К без використання DLSS GeForce RTX 4070 видасть близько 31 FPS, а RTX 4090 не доходить до 60 кадрів. Активація DLSS з генерацією кадрів сильно покращує ситуацію.

Граючи в 1440p отримати більше 30 fps без DLSS зможуть власники RTX 4060 Ti. У 1080p відеокарта RTX 4060 видає 43 FPS без DLSS. Усі тести проводилися на максимальних налаштуваннях.

Мобільні версії GeForce RTX теж непогано справляються з S.T.A.L.K.E.R. 2 без DLSS. Наприклад, у 1440p мобільна RTX 4070 видає 36 fps без DLSS і 76 fps з генерацією кадрів, у 1080p хороший фреймрейт показує навіть RTX 4050 без DLSS.

Зазначимо, що мінімальні вимоги STALKER 2 включають процесор AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K, не менше восьми гігабайт ОЗП, відеокарту AMD Radeon RX 580 або GeForce GTX 1060. Але в цьому разі, ймовірно, доведеться задовольнитися 720p/30 fps.

Реліз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl заплановано на 20 листопада. Гра буде доступна на ПК і Xbox Series, а також за передплатою Xbox Game Pass.

У Steam гра посідає четверте місце за кількістю додавань у "вішлист". Більше Сталкера 2 ПК-геймери чекають тільки Monster Hunter Wilds, Hollow Knight: Silksong і Deadlock.

Нагадаємо, напередодні релізу GSC підняла ціни на всі видання S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl у Steam і EGS. Тепер вартість гри близька до ціни з Microsoft Store. Тобто найдешевше видання обійдеться в 1399 грн. Втім, це все одно дешевше, ніж багато сучасних ААА-новинок.

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