Obsidian показала передісторії персонажів Avowed: походження героя впливатиме на гру

У грі буде безкласова система.

Obsidian поділилася першими деталями редактора персонажів зі своєї нової RPG Avowed. Гра обіцяє не тільки широкі можливості кастомізації зовнішності, а й глибоку систему передісторій, які задають тон вашому персонажу як у плані сюжету, так і з погляду рольового відіграшу.

На вибір буде доступно п'ять передісторій:

Arcane Scholar (вчений-маг) - дослідник таємниць магії.

Court Augur (придворний віщун) - майстер маніпуляцій і загадкових передбачень.

Noble Scion (дворянин) - представник занепалого аристократичного роду.

Vanguard Scout (розвідник) - слідопит, який звик діяти першим.

War Hero (герой війни) - перевірений часом ветеран з багатим бойовим досвідом.

Кожна передісторія розкриває невелику частину вашого минулого і додає унікальний відтінок в оповідання. Наприклад, Noble Scion - це історія про шляхетне походження, крах сім'ї та пошук свого місця у світі через службу імператору.

Відео дня

На відміну від традиційних RPG, Avowed пропонує систему без жорстких класів, дозволяючи гравцям комбінувати навички в деревах Ranger, Fighter і Wizard. Передісторії слугують не стільки механічним обмеженням, скільки відправною точкою для рольового відіграшу.

Реліз Avowed заплановано на 18 лютого. Гра буде доступна на ПК і Xbox Series, зокрема за передплатою Xbox Game Pass.

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