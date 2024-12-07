Obsidian хоче по максимуму посилити відчуття дослідження.

Obsidian обіцяє, що світ Avowed буде наповнений таємницями та справжнім духом дослідження. Наприклад, більшість завдань у грі можна проходити не по порядку, а в кожного квесту є кілька сценаріїв, як гравець може його отримати.

Про це розповів дизайнер оточення гри Берто Рітгер в інтерв'ю виданню Games Radar. У грі не буде повноцінного відкритого світу, простори в Avowed поділені на локації для дослідження, а завдання в грі можна отримувати різними способами:

"Я думаю, що майже кожен, якщо не кожен, квест у грі має кілька варіантів початку. Ви можете виконувати завдання не по порядку, підбирати предмети і віддавати їх тим, кому вони потрібні, або вбивати персонажа, або ще щось - загалом, ви можете грати не по порядку."

Розробники намагаються постійно підтримувати дух дослідження. Сам Рітгер хоче спробувати класичну для подібних ігор стратегію проходження: вбити всіх сюжетних NPC. Розробнику цікаво подивитися, як Avowed відреагує на це.

Відео дня

Реліз Avowed заплановано на 18 лютого. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що арт-директор Avowed назвав Ілона Маска "гадёнышем" за критику його гри.

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