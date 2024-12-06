Ці ж інвестори спонсорували і сам Disco Elysium.

Студія Dark Math Games залучила великий обсяг інвестицій для розробки своєї нової рольової гри XXX Nightshift, яку самі автори називають духовним спадкоємцем Disco Elysium.

Про це розповіло видання Gamesindustry.biz. Інвестором виступила естонська компанія MM Grupp, яка раніше підтримала ZA/UM, команду, що працювала над оригінальним Disco Elysium. У Dark Math Games підкреслюють, що отримані кошти дадуть змогу зосередитися на якості та художньому боці проєкту. Точний обсяг інвестицій не відомий, але зазначається, що це семизначна сума. Серед розробників є вже знайомі шанувальникам імена за попередньою грою.

Раніше між творцями Disco Elysium та їхнім колишнім видавцем виникали суперечки, але зараз увага зосереджена на нових ініціативах. XXX Nightshift прагне продовжити традиції глибокого оповідання та незвичайної рольової механіки, а фінансова підтримка має допомогти втілити задуми команди на належному рівні.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що видання PC Gamer представило свій топ-100 найкращих ігор усіх часів. Disco Elysium посів 2-е місце в списку.

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