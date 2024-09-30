Кен Кутарагі згадує, що в 1993 році ніхто не сприймав Playstation всерйоз.

Кен Кутарагі, відомий як "батько PlayStation" за свій внесок у розробку консолі, нещодавно поділився спогадами про те, як на початку 90-х років мало хто вірив в успіх першої ігрової консолі Sony. Виступаючи на Tokyo Game Show 2024, Кутарагі розповів про складнощі, з якими зіткнулася його команда під час просування ідеї PlayStation.

У 1993 році, за два роки до релізу PS1 в Японії, Кутарагі та його колеги вирушили у світове турне, щоб обговорити свою концепцію з провідними розробниками ігор. Однак реакція індустрії була далека від очікуваної. "Ми хотіли поділитися нашою пристрастю і почути їхні очікування", - згадує Кутарагі. "Але, відвідавши десятки, а то й сотні компаній, ми почули одне: 'Не робіть цього. Багато хто вже намагався і зазнав невдачі. Ви теж зазнаєте невдачі'".

Скептицизм виходив не тільки від сторонніх розробників, а й зсередини самої Sony. Багато співробітників компанії сумнівалися в потенціалі нової консолі на тлі невдач інших виробників наприкінці 80-х і початку 90-х років. "Навіть усередині Sony ніхто не вірив, що ми зможемо досягти успіху", - зізнається Кутарагі.

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Незважаючи на негативні прогнози, команда Кутарагі не відступила. Їхня завзятість призвела до випуску PlayStation у 1994 році, яка не тільки стала успішною, а й заклала основу для однієї з найвпливовіших ігрових платформ у світі.

У період з 1995 по 2007 рік по всьому світу було продано понад 100 мільйонів екземплярів PS1. Консоль стала першою ігровою приставкою, яка завоювала колосальний успіх у Європі.

Зараз Playstation - одне з основних джерел доходу для Sony. За 4 роки існування Playstation 5, консоль продали накладом у понад 60 мільйонів екземплярів.

Нагадаємо, що нещодавно була представлена Playstation 5 Pro. У зв'язку з цим, багато розробників почали ділитися ідеями, як вони збираються використовувати технічний потенціал найпотужнішої консолі в історії.

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