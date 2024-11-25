Раніше глава Xbox підтвердив, що Microsoft теж працює над своєю портативною консоллю.

Джерела Bloomberg, знайомі з планами Sony, розповіли, що компанія перебуває на ранньому етапі розробки нової портативної консолі.

Очікується, що пристрій зможе самостійно запускати ігри з PS5, а не як PS Portal, яка передає картинку з основної консолі. Мета створення консолі – скласти конкуренцію Nintendo Switch і можливій портативній приставці від Microsoft, яка може дебютувати у 2026-му.

Оскільки розробка кишенькової консолі Sony перебуває на ранньому етапі, реліз відбудеться не раніше, ніж через кілька років.

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Bloomberg підтверджує чутки про те, що Sony готується повернутися на ринок портативного геймінгу. У вересні перевірений інсайдер розповідав, що Sony і AMD об'єдналися для створення нової портативної консолі. Причому це буде не просто гаджет для ностальгуючих. Японці мають намір відвоювати собі частину сегмента портативних ігрових станцій.

З чуток, Sony запросила GPU потужністю не менше двох терафлопс. Це дасть змогу пристрою бути потужнішим за домашню консоль минулого покоління, PS4, потужність якої становила 1,8 терафлопс, не кажучи вже про Steam Deck (1.6 терафлопс).

Нагадаємо, у травні Nintendo офіційно підтвердила факт розробки наступника Switch. Наступна консоль компанії буде анонсована до березня 2025 року і отримає зворотну сумісність зі старою приставкою.

А тим часом у мережі з'являється дедалі більше скарг від користувачів PlayStation 5 Pro на некоректність роботи ігор, які отримали мітку "PS5 Pro Enhanced" – гравці повідомляють про серйозні проблеми з графікою в Silent Hill 2, Star Wars Jedi: Survivor, Alan Wake 2 і Call of Duty: Black Ops 6.

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