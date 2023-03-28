Відеоігри настільки вплелися в масову культуру, що навіть невеликі інді-проєкти можуть стати джерелом натхнення для кінематографа. Саме так сталося з картиною "Джон Вік 4". Одна з найбільш видовищних сцен у стрічці створювалася під враженням від The Hong Kong Мassacre.
Про це режисер фільму Чад Стахелскі розповів у коментарі виданню SlashFilm. Він повідомив: "Але я бачив одну відеоігру, і я кричу — вона, здається, називалася The Hong Kong Massacre — вони зробили цей вид зверху, і ми так багато робили з великими дульними спалахами, і тут мене осінило: "Ну, якщо я буду вище, ми будемо стріляти так і так, і це намалює ці круті лінії дульним спалахом, і якщо я отримаю правильний ефект мерехтіння, це буде як малюнок. Це виглядає дуже круто". І це був інший спосіб посилити екшен і тримати вас у режимі відеоігри".
The Hong Kong Massacre: що за гра
- Це шутер з видом зверху від студії VRESKI і видавництва Untold Tales. Гра натхненна серією Hotline Miami та фільмами Джона Ву.
- Сюжет присвячений помсті детектива за вбивство свого напарника. Головний герой повинен вихором промайнути крізь кримінальним світ, убивши всіх лиходіїв.
- Геймплей зосереджений навколо перестрілок. У The Hong Kong Мassacre кожен ворог гине від однієї кулі, але це правило стосується і протагоніста.
- Щоб ефективно усувати супротивників, потрібно багато стрибати, сповільнювати час, вивчати і використовувати оточення.
- The Hong Kong Massacre вийшла 22 січня 2019 року на ПК і PlayStation 4, а пізніше дісталася до Nintendo Switch. Гра отримала 794 відгуки в Steam, 77% з яких позитивні.