Епізод з видом зверху створювався під враженням від The Hong Kong Massacre.

Відеоігри настільки вплелися в масову культуру, що навіть невеликі інді-проєкти можуть стати джерелом натхнення для кінематографа. Саме так сталося з картиною "Джон Вік 4". Одна з найбільш видовищних сцен у стрічці створювалася під враженням від The Hong Kong Мassacre.

Про це режисер фільму Чад Стахелскі розповів у коментарі виданню SlashFilm. Він повідомив: "Але я бачив одну відеоігру, і я кричу — вона, здається, називалася The Hong Kong Massacre — вони зробили цей вид зверху, і ми так багато робили з великими дульними спалахами, і тут мене осінило: "Ну, якщо я буду вище, ми будемо стріляти так і так, і це намалює ці круті лінії дульним спалахом, і якщо я отримаю правильний ефект мерехтіння, це буде як малюнок. Це виглядає дуже круто". І це був інший спосіб посилити екшен і тримати вас у режимі відеоігри".

The Hong Kong Massacre: що за гра

Це шутер з видом зверху від студії VRESKI і видавництва Untold Tales. Гра натхненна серією Hotline Miami та фільмами Джона Ву.

Сюжет присвячений помсті детектива за вбивство свого напарника. Головний герой повинен вихором промайнути крізь кримінальним світ, убивши всіх лиходіїв.

Геймплей зосереджений навколо перестрілок. У The Hong Kong Мassacre кожен ворог гине від однієї кулі, але це правило стосується і протагоніста.

Щоб ефективно усувати супротивників, потрібно багато стрибати, сповільнювати час, вивчати і використовувати оточення.

The Hong Kong Massacre вийшла 22 січня 2019 року на ПК і PlayStation 4, а пізніше дісталася до Nintendo Switch. Гра отримала 794 відгуки в Steam, 77% з яких позитивні.

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