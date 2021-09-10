Збірка Uncharted: Legacy of Thieves Collection вийде на PS5 раніше, ніж в Steam.

Під час конференції PlayStation Showcase 2021 компанія Sony оголосила про випуск ремастера пригодницької гри Uncharted 4: A Thief's End і доповнення The Lost Legacy. Реліз відбудеться напочатку 2022 року на PS5 та ПК.

Таким чином Sony частково підтвердила чутки про випуск Uncharted на ПК. Втім, перші три частини портувати компанія не планує..

Оновлена збірка отримає назву Uncharted: Legacy of Thieves Collection, і судячи з усього вийде на PS5 раніше, ніж в Steam.

Трейлер Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Нагадаємо, що напочатку 2022 року відбудеться прем'єра екранізації Uncharted. Ролі шукача скарбів Нейтана Дрейка і його напарника Саллі зіграють Том Холланд ("Людина-павук: Повернення додому") та Марк Волберг ("Відступники"). У стрічці також зіграв Антоніо Бандерас – імовірно йому дісталася роль антагоніста. Режисером став Рубен Флейшер, який зняв такі фільми, як "Ласкаво просимо до Zомбіленду" і "Веном".

Автор: Сергій Коршунов