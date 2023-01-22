Цього достатньо, щоб прокачати 150 рівнів.

Серед армії фанатів Elden Ring є безліч людей, які здійснюють різноманітні досягнення. Наприклад, перемагають всіх босів стусанами або вбивають їх поспіль без отримання шкоди. А тепер до списку приєднався шанувальник, який накопичив понад 80 мільйонів рун.

Таку величезну суму зібрав відвідувач форуму Reddit під псевдонімом CaelanIt. Як доказ він опублікував фото зі своїми "статками". Руни в світі Elden Ring використовуються для прокачування персонажа і покупки предметів. Але CaelanIt вже досяг максимального 713 рівня і придбав усі речі. Саме тому він запитав на форумі, на що витратити 80 мільйонів.

Для розуміння: все прокачування в Elden Ring вимагає 1 692 558 415 рун. А 80 мільйонів забезпечують понад 150 рівнів. За словами CaelanIt, він накопичив свої "статки" за понад 1000 годин проходження. Ентузіаст зараз грає в режимі "НГ+15". А ще користувач часто допомагав іншим людям справлятися з вторгненнями гравців. За перемоги CaelanIt отримував багато рун, проте способу їх витратити так і не знайшов.

Відео дня

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. на Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

Вас також можуть зацікавити новини: