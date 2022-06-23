Тепер є три плани зі своїми перевагами.

У березні поточного року Sony оголосила про зміни в роботі PlayStation Plus. Сервіс вирішили значно розширити, включити в нього додаткові переваги і розділити на три формати: Essentials, Extra і Deluxe. Раніше їх запустили в Азії, Японії та Північній з Південною Америках. А тепер прийшла черга Європи, включаючи Україну. Ми зібрали всю необхідну інформацію про оновлений сервіс.

План Essentials — це стандартна підписка, яка діяла і раніше. Користувачі отримають доступ до щомісячних роздач ігор, каталогу PlayStation Plus Collection, багатокористувацького режиму, хмарного сховища, ексклюзивних знижок і матеріалів. Саме на цей формат перевели всіх підписників, у яких була оплачена PS Plus.

У варіанті Extra до всіх перерахованих вище переваг додається окремий каталог, який включає до 400 ігор від внутрішніх студій Sony і партнерів. Сюди входять Returnal, Assassin's Creed Valhalla, ремейк Demon's Souls, Control та інші помітні проекти.

А в форматі Deluxe з'являються демоверсії і бібліотека класичних ігор з PS1 і PS2. Користувачі зможуть завантажити на консоль такі хіти минулого, як Carmageddon: Max Damage, God of War і ICO.

Тут також важливо відзначити, що формат Deluxe замінює Premium в тих країнах, де не підтримується хмарний сервіс PS Now. З його допомогою підписники можуть запускати ігри покоління PS3. Вартість Deluxe знижена в порівнянні з Premium.

Ціна оновленої PlayStation Plus в Україні

Essentials — 209 грн на місяць, 549 грн на три місяці і 1299 грн на рік.

Extra — 319 грн на місяць, 899 грн на три місяці і 2149 грн на рік.

Deluxe — 369 грн на місяць, 1049 грн на три місяці і 2489 грн на рік.

За доплату користувачі можуть змінити формат.

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