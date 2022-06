У список увійшов один з гучних ексклюзивів PlayStation 4.

Sony розкрила склад червневої добірки безкоштовних ігор для підписників PlayStation Plus. До неї увійшли God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker і Nickelodeon All-Star Brawl.

В офіційному повідомлення у блозі PlayStation сказано, що всі ігри доступні власникам PS4 і PS5. Правда, користувачі PlayStation 5 і так могли грати в God of War, адже вона присутня в PS Plus Collection. Додати проекти зі свіжої добірки до власної бібліотеки можна з 7 червня. А до тих пір користувачі можуть забрати травневу добірку — FIFA 22, Tribes of Midgard і Curse of the Dead Gods.

Детальніше про безкоштовні ігри для підписників PS Plus в червні

God of War — продовження і переосмислення знаменитої серії слешерів від Santa Monica Studio. У грі розповідається історія постарілого Кратоса, який нещодавно втратив дружину Фей. Тепер він повинен розвіяти її прах з вершини найвищої гори у всіх дев'яти світах скандинавської міфології. Подорожує головний герой з сином Атреєм, а взаємини між ними займають важливу частину в сюжеті. Що стосується геймплея, то він включає битви, пошуки секретів, прокачування, рішення головоломок та інше.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker — це багатокористувацький тривимірний файтинг у всесвіті аніме "Наруто". У грі потрібно зібрати команду з чотирьох ніндзя і битися з іншими людьми по мережі. Проект включає безліч знаменитих героїв з анімаційного серіалу зі своїми прийомами і унікальними особливостями.

Nickelodeon All-Star Brawl — це файтинг в дусі Super Smash Bros. Ultimate з героями з мультфільмів Nickelodeon. Серед персонажів в грі представлені Губка Боб, Патрік, Гарфілд, Леонардо і Мікеланджело з "Черепашок-ніндзя" та інші. Битви в проекті розгортаються на різноманітних аренах. Ціль користувача — виштовхнути ворога за межі локації.

Вас також можуть зацікавити новини: