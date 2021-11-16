Blizzard Entertainment тепер може видихнути.

На початку минулого року Blizzard Entertainment випустила провальну Warcraft III: Reforged, яку користувачі закидали нулями і одиницями на Metacritic. Завдяки цьому стратегія стала найгіршою грою в світі за версією користувачів агрегатора. Однак тепер цей "почесний" титул переходить до збірки ремастерів Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. До нього увійшли поліпшені версії GTA III, Vice City і San Andreas, які піддалися масовій критиці за свою жахливу якість.

На Metacritic версії Grand Theft Auto: the Trilogy для ПК, Xbox Series X і Nintendo Switch отримали від користувачів оцінки 0,5 бала з 10. У випадку з персональними комп'ютерами думкою поділилося понад 3,5 тисяч осіб. Warcraft III: Reforged отримала від гравців 0,6 бала, хоча кількість голосів у неї більша.

На сторінках для PlayStation 4 і 5 у Grand Theft Auto: The Trilogy присутні трохи вищі оцінки — 0,7 і 0,9 бала відповідно. Однак це явно не той результат, яким варто хвалитися.

За що критикують Grand Theft Auto: The Trilogy-The Definitive Edition

Однією з причин стала погана графіка. У ремастерах некоректно налаштоване освітлення і тіні, зустрічаються жахливі моделі, а частина анімацій нібито перенесена з оригінальних ігор без будь-яких змін.

GTA: The Trilogy також рясніє багами різних мастей. Буває навіть таке, що текстури перетворюються в суцільну чорну пляму. На форумі серії користувачі зібрали десятки сторінок тексту з описом всіляких помилок.

При всьому цьому ремастери страждають від поганої оптимізації. Вони демонструють жахливу продуктивність навіть на потужних ПК і нових консолях.

Автор: Назар Степорук