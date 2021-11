У файлах оновленої GTA: San Andreas знайшли сліди Hot Coffee.

Реліз збірки Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, куди увійшли поліпшені версії GTA III, Vice City і San Andreas, обернувся справжньою катастрофою. Графіка в ремастерах виявилася вельми посередньою, але це найменша з проблем. Оновлені ігри рясніють багами і технічними недоліками, наприклад, регулярними падіннями кадрової частоти. На додачу Rockstar Games зробила Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на ПК тимчасово недоступною. Проекти з комплекту не можна ні купити, ні навіть запустити, якщо вони вже присутні в бібліотеці.

Своє рішення творці частково пояснили у Twitter: "Rockstar Games Launcher тепер працює, але GTA: the Trilogy — The Definitive Edition недоступна для гри або покупки, оскільки ми видаляємо файли, ненавмисно включені в ці версії. Ми приносимо вибачення за перебої і сподіваємося, що незабаром ми викладемо правильні версії".

Про які саме файли йдеться, Rockstar не повідомила. Однак на це натякають свіжі знахідки датамайнерів. Вони покопалися в коді GTA: The Trilogy і виявили там список пісень, які нібито видалили з ремастерів через закінчення ліцензії, а також еротичну міні-гру Hot Coffee.

Детальніше про Hot Coffee

У ній показується, як головний герой займається сексом з жінками. При цьому користувач стає безпосереднім учасником процесу і повинен встигати натискати потрібні клавіші.

Міні-гра була і в файлах оригінальної GTA: San Andreas. Ентузіасти знайшли спосіб її розблокувати, після чого проект потрапив у скандал.

Напевно саме Hot Coffee стала причиною того, що GTA: The Trilogy — The Definitive Edition прибрали з продажу на ПК.

Автор: Назар Степорук