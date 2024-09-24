У розробників виникла проблема: проєкти пожирають ресурси один одного.

Глава Larian Studios Свен Вінке розповів про плани студії після виходу Baldur's Gate III. Зараз команда займається двома масштабними проєктами, але у студії виникли проблеми.

Вінке поділився з Games Radar, що робота відразу над двома іграми Larian дається нелегко. Один із проєктів буквально "пожирає" ресурси в іншого.

Кілька людей, які працюють над іншим проєктом, виявилися відвернені амбіціями того, який ми хочемо випустити першим. Зараз Larian намагається знайти баланс між двома іграми

Свен зазначив, що головна мета Larian - створення великих і опрацьованих рольових ігор, і в майбутніх проєктах студія не буде від цього відходити

Нагадаємо, що раніше Свен Вінке повідомляв, що для Baldur's Gate III не планується DLC. Студія повністю сконцентрована на нових проєктах.

Крім того, третя частина Baldur's Gate потрапила до списку ігор, у які потрібно зіграти кожному. Там вона опинилася в десятці найкращих.

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