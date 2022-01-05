У переліках є як відомі хіти, так і шедеври від незалежних розробників.

Різні портали, сервіси та профільні ЗМІ продовжують вшановувати кращі проекти 2021 року. Наприклад, нещодавно користувачі Steam присудили звання "гри року" Resident Evil Village, а також вибрали переможців у дев'яти інших категоріях. А тепер до цієї ініціативи приєднався агрегатор рецензій Metacritic. Портал розкрив кращі проекти минулого року для ПК, PlayStation і Xbox, за версією критиків.

Серед переможців є багато відомих хітів від великих компаній. До таких належать Forza Horizon 5, Deathloop, Ghost of Tsushima: Director's Cut та інші. А компанію їм складають перевидання і маленькі шедеври від незалежних студій. У число останніх увійшли Disco Elysium: The Final Cut, Chicory: a Colorful Tale і Wildermyth.

Кращі ігри 2021 року для ПК, за версією критиків

Disco Elysium: The Final Cut — 97 балів;

Forza Horizon 5 — 91 бал;

Final Fantasy XIV: Endwalker — 91 бал;

Chicory: A Colorful Tale — 90 балів;

Psychonauts 2 — 89 балів;

Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare — 88 балів;

It Takes Two — 88 балів;

Hitman 3 — 87 балів

Final Fantasy VII Remake Intergrade — 87 балів;

Wildermyth — 87 балів.

Кращі ігри 2021 року для PlayStation, за версією критиків

Final Fantasy XIV: Endwalker — 93 бали;

Hades — 93 бали;

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 — 90 балів;

Final Fantasy VII Remake Intergrade — 89 балів;

Synth Riders — 89 балів;

Disco Elysium: The Final Cut — 89 балів;

It Takes Two — 88 балів;

Deathloop — 88 балів;

Ratchet & Clank: Rift Apart — 88 балів;

Ghost of Tsushima: Director's Cut — 88 балів.

Кращі ігри 2021 року для Xbox, за версією критиків

Hades — 93 бали;

Forza Horizon 5 — 92 бали;

Microsoft Flight Simulator — 90 балів;

Mass Effect Legendary Edition — 90 балів;

It Takes Two — 89 балів;

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 — 89 балів;

F1 2021 — 88 балів;

Yakuza 6: The Song of Life — 87 балів;

Psychonauts 2 — 87 балів;

Hitman 3 — 87 балів.

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