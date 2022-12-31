Вийшов своєрідний ланцюжок довжиною в тисячоліття.

Не секрет, що ігри демонструють не тільки вигадані всесвіти, а й різні історичні періоди. І це стосується не тільки стратегій: є десятки проектів, які засновані на реальних подіях. З відносно недавнього можна згадати Expeditions: Rome і A Plague Tale: Requiem. Звичайно, в таких іграх завжди є частка вигадки, але антураж вони передають правдоподібно. Ентузіаст під псевдонімом ucankabak вирішив скористатися згаданими проектами і з їх допомогою зобразити становлення і розвиток людства

Користувач опублікував на форумі Reddit зображення з лінією, розділеною на періоди. Біля останніх стоять ігри, які відповідають певній історичній епосі. На початку шляху розташувалися Ancestors: The Humankind Odyssey і Far Cry Primal. Перша присвячена еволюції з мавпи в людину, а друга — пригодам в кам'яній епосі.

Потім йдуть кілька частин Assassin's Creed і маловідомий бойовик Ryse: Son of Rome. Ці проекти демонструють Античність, Римську імперію та раннє Середньовіччя.

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Після них слідують Ghost of Tsushima, A Plague Tale: Innocence і Kingdom Come: Deliverance. А далі естафету знову перехоплюють Assassin's Creed, причому відразу шість частин — від другої до Syndicate часів вікторіанської Англії.

Закриває XIX століття Red Dead Redemption 2, а ХХ характеризують перша і третя Mafia, між якими розмістилася The Saboteur. Вибір останньої виглядає трохи дивно, адже проектів про Другу світову війну більш ніж достатньо.

Сучасному періоду історії відповідають GTA V і Yakuza 0. А ось далі ucankabak вирішив спрогнозувати, як буде розвиватися людство. Він додав на свою карту Detroit: Become Human і Cyberpunk 2077. Підсумковим "акордом" стала Horizon Zero Dawn про технологічний апокаліпсис і повернення людей до первісного способу життя. Залишається сподіватися, що сценарій ucankabak як мінімум до кінця не виправдається.

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