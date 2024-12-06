У перші кілька годин після релізу в Marvel Rivals одночасно грали 440 тисяч гравців.

Новий геройський шутер у всесвіті Marvel - Marvel Rivals не встиг вийти, а вже ставить вражаючі рекорди з онлайну.

За даними SteamDB, піковий онлайн шутера в Steam склав 444 тисячі гравців, що дало змогу посісти йому 25-те місце в топі найпопулярніших ігор платформи в історії, обігнавши GTA 5, Counter-Strike 1.6 і Skyrim. Водночас Marvel Rivals стала на одну сходинку з Among Us.

Зараз у Marvel Rivals понад 6 тисяч відгуків у Steam, 76% з яких - позитивні. Гравці лають технічну частину, але водночас зазначають, що грати в Rivals доволі цікаво, хоч гра і дуже нагадує Overwatch.

Відео дня

Marvel Rivals - геройський шутер, створений за формулою Overwatch. Наразі в грі доступно 28 персонажів із всесвіту Marvel, кожен з унікальною зброєю і здібностями. Карт у грі зараз 9, усі вони засновані на локаціях із різних серій коміксів.

Реліз Marvel Rivals відбувся 5 грудня. Гра доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series, при цьому абсолютно безкоштовно.

Раніше ми розповідали, що в Epic Games Store безкоштовно роздають одну з найкращих ігор у всесвіті "Зоряних воєн". Атракціон щедрості триватиме до 12 грудня.

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