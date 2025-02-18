Гра вже повністю готова і переносити реліз більше не будуть.

Раніше Ubisoft повідомляла, що попередні замовлення Assassin's Creed Shadows показують позитивну динаміку і вже майже досягли показників Assassin's Creed Odyssey, другої найуспішнішої гри в серії. Тепер у нас з'явилися більш конкретні цифри.

Журналіст Том Хендерсон з Insider Gaming поспілкувався зі своїми джерелами в Ubisoft, які розповіли йому, що попередні замовлення Assassin's Creed Shadows досягли 300 тисяч копій, коли у Odyssey на момент релізу було продано 400-450 тисяч копій.

Хендерсон зробив прогноз, що в перший місяць після релізу Assassin's Creed Shadows може продатися накладом у 3.5 мільйона копій.

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Також розробники з Ubisoft підтвердили журналісту, що гра вже повністю готова і переносів більше не буде.

Реліз Assassin's Creed Shadows запланований на 20 березня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що Ubisoft анонсувала перезапуск Rainbow Six Siege. Це буде не сиквел і не масштабне оновлення, а повноцінна еволюція гри, яка визначить вектор розвитку проєкту на найближчі 10 років, заявляють в Ubisoft.

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