Попри всі думки в інтернеті, Assassin's Creed Shadows залишається очікуваною грою та навіть показує хороші показники за попередніми замовленнями.
Принаймні, про це заявила сама Ubisoft у нещодавньому фінансовому звіті. Генеральний директор Ubisoft Фредерік Дюге хоч і не назвав точних цифр, але повідомив, що попередні замовлення Shadows уже підібралися до показників Assassin's Creed Odyssey, другої найуспішнішої частини в серії.
Також Дюге уточнив, що підбивати підсумки попередніх замовлень ще рано, але поки що динаміка дуже позитивна.
Ще Ubisoft відзначила позитивні прев'ю ігрових журналістів, які хвалили відкритий імерсивний світ, приголомшливу графіку і геймплейну варіативність, яку вдалося досягти завдяки підходу з двома головними героями.
Реліз Assassin's Creed Shadows заплановано на 30 березня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.
Раніше Ubisoft публікувала системні вимоги Assassin's Creed Shadows. Мінімальні налаштування працюватимуть практично на будь-якому комп'ютері, а ось для ультра доведеться отримати систему з RTX 4090.