Ubisoft анонсувала Rainbow Six Siege X, масштабне переосмислення Rainbow Six Siege, яке має задати вектор розвитку тактичного шутера на наступні десять років.
Анонс відбувся в рамках турніру Six Invitational, де розробники підкреслили, що це не сиквел і не просто чергове оновлення, а еволюція гри.
У перезапуску серйозно оновлять графіку, звук і геймплейні механіки, але деталей поки мінімум. Детальніша презентація запланована на 13 березня, тоді Ubisoft поділиться планами щодо підтримки проєкту і його ключовими змінами.
Фанати вже давно чекали чогось масштабного, багато хто припускав, що Ubisoft працює над Rainbow Six Siege 2. Однак компанія, судячи з усього, вирішила не дробити спільноту і продовжити розвивати вже наявну платформу.
Раніше інсайдер із Reddit розкрив перші подробиці сюжету Far Cry 7. З чуток, місцем дії сьомої частини Ubisoft вибрала Нову Англію, регіон на північному сході США.
Крім того, Ubisoft відзвітувала, що Assassin's Creed Shadows стала однією з найпопулярніших частин серії за кількістю попередніх замовлень.