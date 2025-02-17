Переосмислення отримає назву Rainbow Six Siege X і, як заявляють розробники, це буде не просто масштабне оновлення.

Ubisoft анонсувала Rainbow Six Siege X, масштабне переосмислення Rainbow Six Siege, яке має задати вектор розвитку тактичного шутера на наступні десять років.

Анонс відбувся в рамках турніру Six Invitational, де розробники підкреслили, що це не сиквел і не просто чергове оновлення, а еволюція гри.

У перезапуску серйозно оновлять графіку, звук і геймплейні механіки, але деталей поки мінімум. Детальніша презентація запланована на 13 березня, тоді Ubisoft поділиться планами щодо підтримки проєкту і його ключовими змінами.

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Фанати вже давно чекали чогось масштабного, багато хто припускав, що Ubisoft працює над Rainbow Six Siege 2. Однак компанія, судячи з усього, вирішила не дробити спільноту і продовжити розвивати вже наявну платформу.

Раніше інсайдер із Reddit розкрив перші подробиці сюжету Far Cry 7. З чуток, місцем дії сьомої частини Ubisoft вибрала Нову Англію, регіон на північному сході США.

Крім того, Ubisoft відзвітувала, що Assassin's Creed Shadows стала однією з найпопулярніших частин серії за кількістю попередніх замовлень.

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