Фанати гоночних проектів повинні залишитися задоволені.

Інсайдер billbil-kun регулярно публікує ігри, які увійдуть до складу місячної добірки в PS Plus, до офіційного анонсу. І він ще жодного разу не помилився. Нещодавно інформатор розповів, якими проектами Sony порадує підписників у вересні.

Відомостями billbil-kun традиційно поділився на французькому форумі Dealabs.

За словами інсайдера, в наступну добірку увійдуть Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus і TOEM. Перші два проекти будуть доступні на PS4 і PS5, а останній призначений тільки для власників PlayStation 5. Додати ігри в бібліотеку вдасться з 6 вересня по 4 жовтня.

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Детальніше про безкоштовні ігри в вересні для підписників PS Plus

Need for Speed Heat — гоночна аркада від студії Ghost Games і видавництва Electronic Arts. У грі реалізована повноцінна історія про боротьбу поліції з нічними гонщиками. Користувачам доведеться брати участь в легальних денних заїздах і змагатися в незаконних змаганнях в темний час доби. Є також відкритий світ зі своїми активностями, безліч машин, поліпшення автомобілів та інше.

Granblue Fantasy: Versus можна охарактеризувати, як суміш файтинга і RPG з анімаційної стилістикою. За створення гри відповідали Cygames і Arc System Works, а видавали її XSEED Games і Marvelous. У проекті реалізовано два режими. Перший — це традиційні битви в двомірному режимі з вибором бійців зі своїми унікальними вміннями. А другий — сюжетний з елементами RPG в дусі прокачування і вибору зброї. При його проходженні можна краще пізнати героїв.

TOEM — це релаксуюча гра в мальованому світі від студії Something we made. Користувачам належить досліджувати локації, спілкуватися з персонажами і робити красиві фотографії.

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