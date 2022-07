Список повинен порадувати більшість користувачів.

Sony оголосила склад лінійки безкоштовних ігор для підписників PlayStation Plus у серпні. Список вийшов досить соковитим і традиційно складений з трьох проектів. Це Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 і Little Nightmares.

Всі ігри будуть доступні для користувачів PS4 і PS5. Перші дві мають нативні версії для PlayStation 5. Додати серпневі безкоштовні проекти в свою бібліотеку підписники PS Plus будь-якого тарифу зможуть з 2 серпня. А до тих пір ще залишається час отримати липневу добірку: Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan і Arcadegeddon.

Дізнайтеся більше про нові безкоштовні ігри для підписників PlayStation Plus

Yakuza: Like a Dragon — це екшен з покроковими тактичними боями від студії Ryu Ga Gotoku і видавництва Sega. У грі розповідається історія Ітібана Касугі — колишнього члена однієї з сімей якудзи. Головний герой вийшов на свободу після 18 років ув'язнення за злочин, якого не скоював, і виявив, що клан його зрадив. Проект включає додаткові завдання, міні-ігри, збір власної команди, прокачування та інше. Like a Dragon стала першою частиною Yakuza, де з'явилися тактичні бої.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 — це ремейк двох частин серії симуляторів скейтбордингу від Vicarious Visions і Activision. В іграх повністю переробили графіку, звучання, управління і дизайн рівнів. Однак суть залишилася колишньою: користувачі повинні кататися на локаціях і здійснювати якомога більш видовищні трюки. Вони складаються в комбінації, за які нараховуються очки. Таким способом можна встановлювати рекорди. Гра включає одиночні, кооперативні та багатокористувацькі режими.

Little Nightmares являє собою суміш хорора і платформера від Tarsier Studios і Bandai Namco Entertainment. Гра присвячена подорожі головної героїні на ім'я Шоста вузькими трюмами і каютами судна, яке пливе в невідомому напрямку. Сюжет в проекті передається виключно через оточення. А геймплей пов'язаний з платформінговимі сегментами і рішенням головоломок.

