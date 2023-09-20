В піковий момент Starfield залучила 330 тисяч одночасних гравців.

Гра Starfield стала найбільшим релізом студії Bethesda. Лише за два тижні з моменту повноцінного релізу гра залучила понад 10 мільйонів гравців, повідомила Bethesda Game Studios в Twitter (Х). Лише через два дні після релізу гра залучила 6 мільйонів гравців, що теж було рекордом для студії.

За даними Steam Charts, в піковий момент Starfield залучила 330 тисяч одночасних гравців (перед першими вихідними після релізу). Середня кількість гравців за день – майже 182 тисячі.

Нова Starfield отримує переважно схвальні рецензії (76% схвальних з понад 52 тисяч рецензій в Steam).

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Starfield - останні новини

Starfield – перший за чверть століття новий ігровий всесвіт за від студії Bethesda Game Studios, що створила Skyrim і Fallout 4. Повноцінний запуск Starfield відбувся 6 вересня. Перед цим її змогли оцінити власники преміум-видання на ПК й консолях Xbox Series.

Нова рольова гра розповідає про життя людства у 2330 році, коли люди заселили нові планети та стали космічним народом. Під час гри користувачі приєднуються до групи дослідників космосу, які шукають рідкісні артефакти по всій галактиці, мандруючи безкраїм космосом.

Проходження основного сюжету займе 30-40 годин, але також є побічні квести, яким можна приділити понад 100 годин.

Раніше ми розповідали, якими були результати тестування Starfield на ПК, що проводилися в одній з найвимогливіших локаціях гри – Новій Атлантиді.

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