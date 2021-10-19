Оголошено системні вимоги Sherlock Holmes Chapter One / фото Frogwares
Українська студія Frogwares опублікувала в Steam системні вимоги Sherlock Holmes Chapter One — нової гри про пригоди Шерлока Холмса. Вони виявилися більш ніж демократичними. Для запуску проекту буде достатньо відеокарти шестирічної давності. А для розваг з максимальними настройками навіть не потрібні графічні процесори NVIDIA GeForce 20-ї і 16-ї серій.
Системні вимоги Sherlock Holmes Chapter One
Мінімальні:
- ОС: Windows 10 (64-розрядна);
- процесор: AMD Ryzen 5 2600 або Intel Core i5-6600;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 на 4 Гбайт;
- Оперативна пам'ять: 6 Гбайт;
- DirectX: Версія 11;
- місце на накопичувачі: 28 Гбайт.
Рекомендовані:
- ОС: Windows 10 (64-розрядна);
- процесор: AMD Ryzen 5 3600 або Intel Core i7-8400;
- відеокарта: AMD Radeon RX 5600 XT або NVIDIA GeForce GTX 1070 на 8 Гбайт;
- оперативна пам'ять: 16 Гбайт;
- DirectX: Версія 11;
- місце на накопичувачі: 28 Гбайт.
Sherlock Holmes Chapter One / фото Frogwares
Подробиці Sherlock Holmes Chapter One
- Нова частина Sherlock Holmes з підзаголовком Chapter One розповість про молодого, 21-річного Шерлока Холмса. Він прибув на острів Кордона, щоб розслідувати таємницю смерті своєї матері.
- Дії гри відбуваються у відкритому світі, де можна не тільки виконувати сюжетні квести, а й вивчати місцевість і братися за інші розслідування.
- Всього в Chapter One буде 5 основних і більше 30 додаткових завдань. На проходження всієї гри піде близько 50 годин.
- У Sherlock Holmes Chapter One реалізовано кілька кінцівок. Вони залежать від того, кого звинуватить користувач. Гра не дає підказок на цей рахунок: висновки доведеться робити на основі особистих спостережень. Такий підхід вважається однією з особливостей проекту.
Sherlock Holmes Chapter One вийде 16 листопада 2021 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Версії для PS4 і Xbox One затримаються на кілька тижнів.