Для запуску нового проекту про Шерлока Холмса не знадобиться комп'ютер з передовими комплектуючими.

Українська студія Frogwares опублікувала в Steam системні вимоги Sherlock Holmes Chapter One — нової гри про пригоди Шерлока Холмса. Вони виявилися більш ніж демократичними. Для запуску проекту буде достатньо відеокарти шестирічної давності. А для розваг з максимальними настройками навіть не потрібні графічні процесори NVIDIA GeForce 20-ї і 16-ї серій.

Системні вимоги Sherlock Holmes Chapter One

Мінімальні:

ОС: Windows 10 (64-розрядна);

процесор: AMD Ryzen 5 2600 або Intel Core i5-6600;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 на 4 Гбайт;

Оперативна пам'ять: 6 Гбайт;

DirectX: Версія 11;

місце на накопичувачі: 28 Гбайт.

Рекомендовані:

ОС: Windows 10 (64-розрядна);

процесор: AMD Ryzen 5 3600 або Intel Core i7-8400;

відеокарта: AMD Radeon RX 5600 XT або NVIDIA GeForce GTX 1070 на 8 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: Версія 11;

місце на накопичувачі: 28 Гбайт.

Подробиці Sherlock Holmes Chapter One

Нова частина Sherlock Holmes з підзаголовком Chapter One розповість про молодого, 21-річного Шерлока Холмса. Він прибув на острів Кордона, щоб розслідувати таємницю смерті своєї матері.

Дії гри відбуваються у відкритому світі, де можна не тільки виконувати сюжетні квести, а й вивчати місцевість і братися за інші розслідування.

Всього в Chapter One буде 5 основних і більше 30 додаткових завдань. На проходження всієї гри піде близько 50 годин.

У Sherlock Holmes Chapter One реалізовано кілька кінцівок. Вони залежать від того, кого звинуватить користувач. Гра не дає підказок на цей рахунок: висновки доведеться робити на основі особистих спостережень. Такий підхід вважається однією з особливостей проекту.

Sherlock Holmes Chapter One вийде 16 листопада 2021 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Версії для PS4 і Xbox One затримаються на кілька тижнів.

Автор: Назар Степорук