Проект названо на честь знаменитої фрази — Russian warship go f@ck yourself.

Двоє підлітків з Сумської області зробили відеогру на основі подій на острові Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення. Проект називається Russian warship go f@ck yourself, а геймплей в ньому зводиться до знищення окупантів-зомбі.

Про гру розповіли журналісти ТСН у своєму свіжому сюжеті.

Основне завдання в проекті — захищати базу на Зміїному від ворогів, які намагаються висадитися з кораблів. Для знищення російських зомбі потрібно стріляти з вогнемету і кидати "бандерівське смузі". За вбивства супротивників нараховуються очки і, таким чином ставляться рекорди.

Гру створили 14-річний Тимур і 17-річний Степан — програміст і автор моделей відповідно. Зараз вони спілкуються по відеозв'язку, так як другий хлопець виїхав в Італію.

Творіння юних розробників — це лише невелика частина глобального проекту про екологію. У грі головними героями виступають тварини, які очищають острів Зміїний від сміття — зомбі-окупантів.

"Там росіяни з буквами V і Z зроблені в стилістиці нашої гри, в стилістиці зомбі. Вони так рядами-рядами, колонами біжать на базу, а ми їх спалюємо", — розповів Тимур.

Хлопцям сподобалося, що як тільки вони придумали гру, українські захисники потопили крейсер "Москва". Зараз керівник студії розробки ігор при Сумському держуніверситеті Ілля Сафронов запропонував Тимуру і Степану створити новий рівень, де військові ЗСУ сортуватимуть російську військову техніку і перероблятимуть в українську.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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