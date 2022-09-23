Офіційна інформація про те, чи причетний зловмисник до недавнього зливу, поки не надходила.

Минулого тижня хакер під псевдонімом teapotuberhacker влаштував масштабний витік матеріалів з ранньої версії Grand Theft Auto 6. Він опублікував відео, скриншоти і навіть частину початкового коду, завдяки чому викликав величезний ажіотаж. Після цього зловмисник запропонував Take-Two Interactive і Rockstar Games домовитися, але компанії, схоже, не пішли на угоду, а вирішили встановити особу хакера. Такий висновок напрошується з недавнього арешту підозрюваного у зломі.

Журналіст Метью Кейс повідомив на особистому акаунті в Twitter, що поліція Британії заарештувала 17-річного хлопця в Оксфордширі, графстві на півдні Англії. Портал BBC розповів, що його підозрюють у зломі. Пізніше цю інформацію підтвердили і члени правоохоронних органів, але без деталей.

Однак подробицями поділився Кейс з посиланням на власне джерело. Хлопця підозрюють в недавніх зломах Rockstar Games і Uber. Судячи з усього, він пов'язаний з угрупованням Lapsus$, яке називали відповідальним за недавні хакерські інциденти. Про те, що за викраденням даних двох компаній стоїть одна людина, повідомлялося відразу після публікації матеріалів з ранньої версії GTA 6.

Відео дня

Офіційні деталі арешту повинні з'явиться скоро. Поліція пообіцяла поділитися інформацією про затримання підозрюваного найближчим часом.

Що відомо про GTA 6

Rockstar Games підтвердила розробку гри в лютому, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина, а другим — хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні і Клайда.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень. Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і викликає в порівнянні з попередніми частинами.

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