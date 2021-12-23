В Steam стартував великий зимовий розпродаж з рекордними знижками на нові ігри / фото Valve
На честь наступаючого Нового року сервіси цифрової дистрибуції ігор організовують масштабні розпродажі. Вони вже стартували в Epic Games Store і PlayStation Store, а тепер до списку приєднався Steam. Акція в сервісі Valve триватиме до 5 січня.Читайте такожУ PS Store почався новорічний розпродаж зі знижками на Cyberpunk 2077, RDR 2 та інші хіти
Знижки на розпродажі досягають 85 %. Багато новинок цього року отримали рекордне зниження ціни. Серед них є Deathloop, New World, Sherlock Holmes Chapter One, Jurassic World Evolution 2 та інші. Valve також влаштувала роздачу випадкового стікера всім користувачам.
Кращі пропозиції на розпродажі
- Days Gone — 599 гривень;
- Dark Souls III — 225 гривень;
- Frostpunk — 113 гривень;
- Hades — 213 гривень;
- Nioh 2-The Complete Edition — 405 гривень;
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 443 гривні;
- Star Wars Battlefront II — 179 гривень;
- Star Wars: Squadrons — 443 гривні;
- Sherlock Holmes Chapter One — 559 гривень;
- New World — 359 гривень;
- Jurassic World Evolution 2 — 489 гривень;
- Deathloop — 499;
- The Witcher 3: Wild Hunt — 107 гривень;
- Sekiro: Shadow Die Twice — 804 гривні;
- Red Dead Redemption 2 — 449 гривень;
- The Elder Scrolls Online — 179 гривень;
- Cyberpunk 2077 — 449 гривень;
- Battlefield 2042 — 989 гривень;
- Naraka: Bladepoint — 419 гривень;
- It Takes Two — 599 гривень;
- Kerbal Space Program — 44 гривні.