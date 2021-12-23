Багато хітів, включаючи Cyberpunk 2077 і RDR 2, теж значно подешевшали.

На честь наступаючого Нового року сервіси цифрової дистрибуції ігор організовують масштабні розпродажі. Вони вже стартували в Epic Games Store і PlayStation Store, а тепер до списку приєднався Steam. Акція в сервісі Valve триватиме до 5 січня.Читайте такожУ PS Store почався новорічний розпродаж зі знижками на Cyberpunk 2077, RDR 2 та інші хіти

Знижки на розпродажі досягають 85 %. Багато новинок цього року отримали рекордне зниження ціни. Серед них є Deathloop, New World, Sherlock Holmes Chapter One, Jurassic World Evolution 2 та інші. Valve також влаштувала роздачу випадкового стікера всім користувачам.

Кращі пропозиції на розпродажі

Days Gone — 599 гривень;

Dark Souls III — 225 гривень;

Frostpunk — 113 гривень;

Hades — 213 гривень;

Nioh 2-The Complete Edition — 405 гривень;

Star Wars Jedi: Fallen Order — 443 гривні;

Star Wars Battlefront II — 179 гривень;

Star Wars: Squadrons — 443 гривні;

Sherlock Holmes Chapter One — 559 гривень;

New World — 359 гривень;

Jurassic World Evolution 2 — 489 гривень;

Deathloop — 499;

The Witcher 3: Wild Hunt — 107 гривень;

Sekiro: Shadow Die Twice — 804 гривні;

Red Dead Redemption 2 — 449 гривень;

The Elder Scrolls Online — 179 гривень;

Cyberpunk 2077 — 449 гривень;

Battlefield 2042 — 989 гривень;

Naraka: Bladepoint — 419 гривень;

It Takes Two — 599 гривень;

Kerbal Space Program — 44 гривні.

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