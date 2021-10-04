Кіберспортивний чемпіонат з призовим фондом у 40 мільйонів доларів розпочнеться 7 жовтня.

Компанія Valve прийняла рішення провести цього року ювілейний кіберспортивний турнір з Dota 2 – The International 10 без глядачів. Чемпіонат з призовим фондом у 40 мільйонів доларів пройде в Румунії 7 жовтня. Всім хто купив квитки, повернуть гроші.

Про це компанія повідомила менше ніж за тиждень до початку TI 10. Причина зростання хворих через пандемію COVID-19.

"Ми уважно стежимо за триваючим зростанням захворюваності в Румунії, а також за подальшим введенням нових місцевих обмежень в Бухаресті. Щоб забезпечити безпеку всіх гравців і персоналу, ми вирішили скасувати продаж квитків і відшкодувати кошти всім, хто вже встиг їх купити", – повідомили в Valve.

В компанії також зазначили, що The International 10 почнеться з групової стадії – 7 жовтня о 10:00 за київським часом. Чемпіонат відбудеться в Бухаресті на 55-тисячному Національному стадіоні – найбільшому в Румунії.

Нагадаємо, The International 10 неодноразово відкладали. Спочатку турнір планували провести ще в серпні 2020 року в Стокгольмі. Через пандемію його перенесли на 5 серпня 2021-го. Однак в умовах пандемії для проведення подібного заходу потрібно було, щоб влада Швеції визнала кіберспорт спортом або ж хоча б прирівняла сам The International 10 до елітних спортивних заходів. Ні того, ні іншого не сталося.

Valve двічі направила уряду Швеції апеляцію, та це не допомогло. Після чого, компанія прийняла рішення провести турнір в Румунії.

Автор: Сергій Коршунов