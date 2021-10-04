Компанія Valve прийняла рішення провести цього року ювілейний кіберспортивний турнір з Dota 2 – The International 10 без глядачів. Чемпіонат з призовим фондом у 40 мільйонів доларів пройде в Румунії 7 жовтня. Всім хто купив квитки, повернуть гроші.
Про це компанія повідомила менше ніж за тиждень до початку TI 10. Причина зростання хворих через пандемію COVID-19.
"Ми уважно стежимо за триваючим зростанням захворюваності в Румунії, а також за подальшим введенням нових місцевих обмежень в Бухаресті. Щоб забезпечити безпеку всіх гравців і персоналу, ми вирішили скасувати продаж квитків і відшкодувати кошти всім, хто вже встиг їх купити", – повідомили в Valve.
В компанії також зазначили, що The International 10 почнеться з групової стадії – 7 жовтня о 10:00 за київським часом. Чемпіонат відбудеться в Бухаресті на 55-тисячному Національному стадіоні – найбільшому в Румунії.
- Нагадаємо, The International 10 неодноразово відкладали. Спочатку турнір планували провести ще в серпні 2020 року в Стокгольмі. Через пандемію його перенесли на 5 серпня 2021-го. Однак в умовах пандемії для проведення подібного заходу потрібно було, щоб влада Швеції визнала кіберспорт спортом або ж хоча б прирівняла сам The International 10 до елітних спортивних заходів. Ні того, ні іншого не сталося.
- Valve двічі направила уряду Швеції апеляцію, та це не допомогло. Після чого, компанія прийняла рішення провести турнір в Румунії.