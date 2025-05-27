NetherRealm переходить до розробки наступної частини.

NetherRealm оголосила, що Mortal Kombat 1 більше не отримає сюжетних доповнень і нових персонажів, про це студія повідомила в соцмережах. Гра, як і раніше, отримуватиме балансні патчі та технічні оновлення, але на цьому підтримка в частині контенту завершена.

Розробники визнали, що це розчаровуюча новина для фанатів, однак зазначили, що такий крок необхідний для того, щоб зосередитися на наступному проєкті.

У коментарях до посту одразу ж згадали слова Еда Буна, який у 2022 році обіцяв, що MK1 отримає більше пострелізної підтримки, ніж будь-яка попередня гра серії. Для порівняння, Mortal Kombat 11 активно оновлювали понад два роки, а припинення випуску контенту для MK1 відбулося всього через півтора року після релізу у вересні 2023 року.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що в мережі з'явилися перші кадри фільму Mortal Kombat 2 з Карлом Урбаном у ролі Джонні Кейджа. Прем'єра фільму призначена на 24 жовтня.

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