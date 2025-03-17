Прем'єра фільму призначена на 24 жовтня.

У мережі з'явилися перші кадри сиквела Mortal Kombat 2. Головною зірочкою став Карл Урбан у ролі голлівудського актора бойовиків Джонні Кейджа.

В інтерв'ю Entertainment Weekly Ед Бун, співавтор Mortal Kombat, розповів, що Карл Урбан додав Джонні Кейджу свій унікальний стиль, що відрізняє його образ від ігрової версії:

"Він - збитий із п'єдесталу голлівудський актор, який опинився в жорсткому, магічному світі Mortal Kombat. Карл зображує його інакше, ніж в іграх, додаючи щось свіже. Це точно відчують глядачі".

Серед інших акторів - Аделіна Рудольф у ролі Кітани, Мартін Форд у ролі Шао Кана та Хіроюкі Санада в ролі Скорпіона.

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Автори обіцяють, що в сиквелі нарешті покажуть саму Смертельну битву, турнір, результат якого вирішить долю Земного Царства. Якщо бійці Землі програють десятий поспіль поєдинок, Шао Кан отримає право на вторгнення.

Прем'єра Mortal Kombat 2 призначена на 24 жовтня.

Раніше ми розповідали, що Warner Bros. представила фінальний трейлер екранізації Minecraft із Джеком Блеком у ролі Стіва. Картина добереться до кінотеатрів уже 4 квітня.

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