Власники PlayStation 5 можуть забрати гру за передплатою з 6 квітня по 4 травня.

Сьогодні, 6 квітня, відбувся реліз платформера Oddworld: Soulstorm. Гра вийшла на ПК та консолі PlayStation, а також одразу стала доступною для передплатників сервісу PS Plus на PlayStation 5.

Завантажити гру можна в PlayStation Store.

Переосмислення класики

Oddworld: Soulstorm – це ремейк платформера Abe's Exoddus, другої частини серії.

"Наше перше знайомство з Ейбом відбулося у першій грі тетралогії під назвою Oddworld: New 'n' Tasty. Ейб працює прибиральником в харчовій компанії RuptureFarms, що займається виготовленням м'ясних продуктів і належить глюккону Моллуку. Одного разу Ейб ненароком дізнається, що Моллук планує використовувати мудоконів для виробництва смачних делікатесів. Він вирішує бігти, але по дорозі спробує врятувати всіх, кого зможе. Його самовідданий вчинок став тією іскрою, що розпалила полум'я справжньої революції", – розповідає один з творців гри Лорн Леннінг.

В Oddworld: Soulstorm Ейб продовжить свій визвольний рух. Цього разу герой повинен буде врятувати з рабства тисячу своїх одноплемінників. Гравцеві належить досліджувати величезний незвичайний світ, вирішувати складні головоломки і зустрітися з небезпечними супротивниками.

У напружених сценах користувач буде буквально відчувати прискорене серцебиття Ейба завдяки поліпшеній тактильній віддачі контролера DualSense.

Трохи історії

Oddworld – це незвичайна серія, де похмурий світ поєднується з пригодами і гумором, що висміює вчинки, на які бізнес здатний піти в гонитві за прибутком.

Пригоди Ейба беруть свій початок у середині 90-х років. Тоді Лорн Леннінг, засновник студії Oddworld Inhabitants, задумує цілу франшизу. Перша частина Oddworld так сильно відрізняється від інших ігор тих років, що один з продюсерів видавництва GT Interactive намагається саботувати розробку. Однак боси компанії, побачивши геймплей, вирішують навпаки – виділити більше коштів на доведення проекту до релізу.

В результаті дебютна Oddworld з підзаголовком Abe's Oddysee вийшла у 1997 році на PS1. Критики хвалили гру за новаторські рішення і гарний дизайн, називаючи ідеальним платформером, що поєднує в собі екшен та головоломки.

Природно друга частина не змусила себе чекати. Саме її переосмислення з новим підзаголовком Soulstorm, декількома кінцівками і переробленою графікою вийшло сьогодні на PS4, PS5 і ПК.

Детальніше про історію інших культових ігор консолей PlayStation можна прочитати у нашому лонгріді.

Геймплей Oddworld: Soulstorm

Нагадаємо, що цього місяця передплатникам PS Plus також дістанеться ексклюзивний екшен Days Gone та шутер Zombie Army 4: Dead War.

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Автор: Сергій Коршунов