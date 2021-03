Забрати нові ігри місяця можна буде з 6 квітня.

Sony оголосила нову добірку ігор місяця для сервісу PlayStation Plus. З 6 квітня передплатники зможуть отримати безкоштовно ексклюзивний екшен Days Gone і шутер Zombie Army 4: Dead War. Власникам PlayStation 5 додатково дадуть новий платформер Oddworld: Soulstorm.

Про це компанія повідомила у Твіттері.

Квітнева добірка ігор для PS Plus

Детальніше про Days Gone

Days Gone – це екшен від третьої особи в сеттингу постапокаліпсису. Гра вийшла у 2019 році на PlayStation 4. Сюжет розгортаються через 2 роки після глобальної пандемії, яка перетворила більшу частину населення планети на "фріків" – місцевий аналог зомбі. Головним героєм виступає найманець Дікон Сент-Джон – колишній член байкерської банди "Скажені пси". У грі можна на мотоциклі досліджувати відкритий світ, шукати табори вцілілих і битися з "фріками". Гравець може відкривати нові здібності, створювати пастки і модифікувати зброю. Одна з особливостей Days Gone – величезні хвилі зомбі, від яких герою потрібно рятуватися.

Про що Zombie Army 4: Dead War

Zombie Army 4: Dead War – це шутер від третьої особи, дії якого відбуваються у 1946 році. Гравець приєднується до угруповання Dead War, яка бореться з зомбі-нацистами.

Що таке Oddworld: Soulstorm

Oddworld: Soulstorm – це переосмислення старого платформера Oddworld: Abe's Exoddus та продовження Oddworld New 'n' Tasty. Героєм гри як і раніше виступає мудокон на ім'я Ейб, який мусить врятувати свій народ з рабства. Гра вийде 6 квітня і одразу стане доступною для передплатників PlayStation Plus.

Нагадаємо, що до 6 квітня передплатники можуть отримати наступні ігри:

Farpoint;

Final Fantasy VII Remake;

Remnant from the Ashes;

Maquette (тільки для PS5);

Destruction AllStars (тільки для PS5).

Також завдяки ініціативі PlayAtHome всі власники консолей PS4 та PS5 до 23 квітня можуть забрати безкоштовно 10 ігор, серед яких адвенчура Subnautica, головоломка The Witness і повне видання постапокаліптичного екшену Horizon Zero Dawn. Підписка PS Plus для цього не знадобиться.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов