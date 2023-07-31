Sony активно намагається позбутися запасів PS5, оскільки восени в продаж надійде нова, здешевлена версія.

Sony офіційно запустила в багатьох країнах світу акцію, в рамках якої PlayStation 5 продають зі знижкою. Це перший розпродаж консолі PlayStation поточного покоління з моменту її виходу три роки тому, ініціатором якої виступила сама Sony, а не місцеві ритейлери

Наприклад, у Великобританії ціна впала до 399,99 фунта стерлінгів замість 479,99 фунта, а в Німеччині – до 459,99 євро замість 549,99 Євро, пише портал The Verge.

Разом з тим вартість PlayStation 5 знизилася і в Україні, помітили в ITC. У найбільших магазинах ціна консолі зараз фігурує на позначці 19999 грн замість 22699 грн – таким чином вартість консолі опустилася на 11,9%. Акція триватиме до 7 серпня.

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Найімовірніше, компанія прагне розпродати наявні запаси PS5 перед виходом цієї осені нової моделі консолі зі знімним дисководом. Вона замінить собою обидві нинішні модифікації.

А вже восени 2024 року компанія повинна випустити PS5 Pro – більш потужну версію основної консолі. Очікується, що вона буде орієнтована на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K, також буде додано режим продуктивності в 8К.

Разом з тим, наступне покоління консолей – PlayStation 6 – буде представлено тільки в 2028 році.

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