Показ проведе сам Марк Церні, архітектор останніх консолей.

Компанія Sony поділилася планами щодо проведення "технічної" презентації 10 вересня – буквально наступного дня після заходу Apple.

Захід стартує о 18:00 за київським часом. Він триватиме всього 9 хвилин, а його ведучим виступить не хто інший, як Марк Церні – архітектор останніх консолей.

Немає жодних сумнівів, що саме на цій презентації компанія офіційно анонсує PlayStation 5 Pro - поліпшену версію популярної консолі. Її ймовірний дизайн якраз нещодавно показали на відео, та й різні інсайдери повідомляли про те, що її мають представити у вересні.

Відео дня

За даними неофіційних джерел, у продаж приставка надійде 6 грудня і буде доступна в двох варіантах: з дисководом і без нього. Версія без дисковода коштуватиме $599, за версію з підтримкою фізичних попросять $699.

Як очікується, нова версія PS5 буде вдвічі потужнішою за оригінальну – шляхом як програмного забезпечення, так і більш просунутого "заліза". Інсайдери кажуть, що на нас чекає одна з найцікавіших у технічному плані PlayStation в історії.

Зокрема, важливу роль зіграє технологія апскейлінга PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) - завдяки їй користувачі зможуть запускати ігри з трасуванням променів при стабільних 60 кадрах, що недосяжно для базової моделі. Ігри, які на звичайній PS5 страждають від "просідання" FPS, йтимуть на PS5 Pro плавно і без ривків.

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