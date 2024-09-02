Анонс приставки очікується вже цього місяця, щоправда, у продаж вона надійде лише в грудні.

За останній час у мережі накопичилося чимало подробиць про PlayStation 5 Pro. Усі вони надійшли від неофіційних джерел, але немає сумнівів щодо намірів Sony випустити "прокачану" версію популярної консолі. Свіжий витік розкрив дату виходу, ціну і дизайн PS5 Pro.

Анонс PS5 Pro очікується вже 9 вересня цього року. Sony не стане проводити повноцінну презентацію, а обмежиться прес-релізом. А ось у продаж консоль надійде 6 грудня і буде представлена у двох варіантах: з дисководом і без нього.

Версія без дисковода коштуватиме $599, за версію з підтримкою фізичних попросять $699. Це, до речі, на 100 доларів більше, ніж ціна оригінальної PlayStation 5 на момент її виходу. У плані дизайну PS5 Pro буде максимально схожою з PS5 Slim.

Щодо "залізної" частини консолі, то нова версія буде вдвічі потужнішою за оригінальну – завдяки як програмному забезпеченню, так і більш просунутому "залізу". Інсайдери кажуть, що на нас чекає одна з найцікавіших у технічному плані PlayStation в історії.

Зокрема, важливу роль зіграє технологія апскейлінга PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) – завдяки їй користувачі приставки зможуть запускати ігри із трасуванням променів при стабільних 60 кадрах, що недосяжно для базової моделі. Ігри, які на звичайній PS5 страждають від "просідання" FPS, йтимуть на PS5 Pro плавно і без ривків.

Крім PSSR, PS5 Pro повинна отримати графічний чипсет на архітектурі RDAN 3 з продуктивністю 33,5 Тфлопс, центральний процесор Zen 2 з частотою до 3,9 ГГц і 16 ГБ пам'яті GDDR6.

Так виглядатиме PS5 Pro

Що стосується нового покоління, то реліз PlayStation 6 очікується не раніше 2027 року. Водночас, якщо вірити чуткам, Microsoft випустить нове покоління Xbox на рік-два раніше за Sony, щоб повторити успіх Xbox 360.

Тим часом Nintendo вже офіційно підтвердила факт розробки наступника Switch. Наступна консоль компанії буде анонсована до березня 2025 року, а вийде вона, найімовірніше, у квітні-травні.

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