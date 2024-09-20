Є припущення, що одразу на реліз буде доступна слабша і потужніша консоль за аналогією з Xbox Series S|X.

Після анонсу PS5 Pro почали з'являтися розмови про наступне покоління. Reuters повідомляв, що Intel претендувала на розробку чіпа для PS6, але Sony вибрала AMD, а тепер надійний інсайдер KeplerL2 заявляє, що Sony може розробляти одразу два процесори для PS6.

Поки незрозуміло, навіщо це потрібно. Є дві версії:

Одразу на релізі буде слабша і потужніша консоль. Як це було з Xbox Series S|X.

Компанія може випустити звичайну стаціонарну і портативну консоль.

На думку джерел, другий сценарій здається більш імовірним. Для виходу на ринок портативних консолей – зараз найкращий час. Nintendo і Valve зі своїми Switch і Steam Deck довели, що попит на портативний геймінг є. Та й геймери давно чекають анонсу повноцінної портативної PlayStation.

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До того ж, Microsoft, за чутками, готує свій портативний Xbox. Причому у компанії вже нібито є робочі прототипи – тобто ті, що запускають ігри локально, а не через стримінг, як у PlayStation Portal. І Sony доведеться на це чимось відповідати.

До релізу PS6 ще спокійно може пройти три або навіть чотири роки. Серед особливостей нового покоління називають повноцінну підтримку роботи з трасуванням променів і трасуванням шляхів, а також просунуті можливості для роботи зі штучним інтелектом.

З чуток, Microsoft випустить нове покоління Xbox на рік-два раніше за Sony, щоб повторити успіх Xbox 360. До того ж ранній вихід призведе до того, що на момент виходу PS6 Microsoft зможе знизити ціну на нову консоль, щоб підтримувати конкурентоспроможність.

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