У середньому консоль можна орендувати за 6 доларів на тиждень.

Послуга з оренди Playstation 5 в Японії несподівано перетворилася на справжній хіт. За словами місцевої мережі GEO, більшість точок зараз працюють на межі можливостей.

Послуга стартувала цього року як тимчасове рішення на тлі дефіциту консолей, але попит виявився значно вищим, ніж очікувалося.

400 магазинів по всій Японії здають в оренду PlayStation 5: на 8 днів за 980 ієн (285 гривень) або на 15 днів за 1780 ієн (517 гривень). Зрозуміло, за умови повернення консолі назад у магазин.

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Формально Sony в програмі участі не бере, але, як стверджує GEO, компанія вела з корпорацією "глибокі переговори" перед запуском.

На вибуховий успіх сервісу вплинув реліз Monster Hunter Wilds, серія традиційно популярна в Японії, і з виходом нового тайтла у багатьох геймерів з'явилася гостра потреба доторкнутися до PS5, нехай навіть ненадовго.

Подібні схеми діють і за межами Японії. Наприклад, британська компанія Raylo пропонує оренду PS5 Digital або стандартної версії, а також Playstation Portal, PS VR2 і PS5 Pro.

Можна орендувати техніку щомісяця з можливістю скасування в будь-який момент, або підписатися на 12, 24 або 36 місяців із нижчими платежами. Ціни починаються від 10 фунтів на місяць при довгостроковій оренді.

Такі послуги дійсно можуть стати дуже популярними в усьому світі, особливо якщо згадати, що зовсім нещодавно Sony підняла ціни на Playstation 5, пославшись на складну економічну ситуацію у світі.

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