Спочатку реліз гри було заплановано на 19 березня 2021 року.

Компанія Sony відклала вихід шутера Returnal на PlayStation 5 до 30 квітня. Офіційна причина – розробникам зі студії Housemarque потрібно ще трохи часу для "полірування" гри.

Про це Sony Interactive Entertainment повідомила на офіційній сторінці PlayStation в Твіттері.

Спочатку реліз Returnal було заплановано на 19 березня. Розробники випускали ролики, де детально розповідали про особливості гри. Про це можна прочитати у нашому матеріалі.

Трейлер Returnal

Детальніше про Returnal

Returnal – це шутер від третьої особи, який поєднує в собі елементи жанрів roguelike та bullet hell. За сюжетом головна героїня Селена потрапляє на планету Атропос. Тут вона застрягне в часовій петлі та буде змушена виживати, борючись з різними ворогами.

Після кожної загибелі Селена буде повертатися до початку часової петлі – за кілька секунд до аварійної посадки на планеті. При цьому гравець буде втрачати більшу частину отриманих здібностей і предметів.

У Returnal буде 10 видів базової зброї та понад 90 видів модифікацій для них.

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Автор: Сергій Коршунов