Головна героїня гри / фото playstation.com
Компанія Sony відклала вихід шутера Returnal на PlayStation 5 до 30 квітня. Офіційна причина – розробникам зі студії Housemarque потрібно ще трохи часу для "полірування" гри.
Про це Sony Interactive Entertainment повідомила на офіційній сторінці PlayStation в Твіттері.
Спочатку реліз Returnal було заплановано на 19 березня. Розробники випускали ролики, де детально розповідали про особливості гри. Про це можна прочитати у нашому матеріалі.
Трейлер Returnal
Детальніше про Returnal
- Returnal – це шутер від третьої особи, який поєднує в собі елементи жанрів roguelike та bullet hell. За сюжетом головна героїня Селена потрапляє на планету Атропос. Тут вона застрягне в часовій петлі та буде змушена виживати, борючись з різними ворогами.
- Після кожної загибелі Селена буде повертатися до початку часової петлі – за кілька секунд до аварійної посадки на планеті. При цьому гравець буде втрачати більшу частину отриманих здібностей і предметів.
- У Returnal буде 10 видів базової зброї та понад 90 видів модифікацій для них.