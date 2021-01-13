За сюжетом гравці потраплять у часову петлю на ворожій планеті.

Студія Housemarque опублікувала геймплейний трейлер і розкрила подробиці майбутнього блокбастера Returnal, який вийде 19 березня ексклюзивно на PlayStation 5.

Трейлер Returnal

Як зазначив, креативний директор студії Гаррі Крюгер, в Returnal будуть поєднано вибухову динаміку, зручне керування та нестримний розстріл ворогів.

"Досліджуйте непередбачуваний і постійно мінливий світ Атропос, виживайте в шалених битвах і запеклих перестрілках, перериваючись тільки на захоплюючі дослідження. Ми зробили все можливе, щоб грати в Returnal було не дуже просто, але досить цікаво, і щоб вам хотілося знову і знову повертатися в цей захоплюючий фантастичний світ", – розповів Крюгер.

Returnal – це шутер від третьої особи з елементами жанрів roguelike та bullet hell. За сюжетом головна героїня Селена потрапляє на планету Атропос. Тут вона застрягне в часовій петлі і буде змушена виживати, борючись з різними ворогами.

Озброєння та здібності

За словами розробників, в грі буде 10 видів базової зброї та понад 90 видів модифікацій для них. Наприклад, дробовик "Нутряний вивергач" можна буде модифікувати так, щоб він залишав кислотні калюжі або стріляв вибуховими снарядами. А ось "Енергозарядник" можна буде "прокачати" так, щоб він міг прикривати гравця енергетичним щитом. Модифікації зброї можна буде комбінувати.

Також у кожного виду зброї буде альтернативний режим вогню – від електричних імпульсів до капсул зі щупальцями.

"Об'єднуючи кілька особливостей можна домогтися несподіваних ефектів і створити унікальний стиль гри", – підкреслив креативний директор студії.

У Returnal розробники реалізували підтримку адаптивних тригерів геймпада DualSense:

При натисканні кнопки L2 до половини, можна прицілитися і вистрілити в основному режимі ведення вогню;

При повному натисканні L2 можна перейти в альтернативний режим ведення вогню.

Попри те, що" вогнепал" буде зустрічатися часто, гравець зможе носити з собою лише один вид зброї, тому потрібно буде вибирати його ретельно.

Крім зброї в грі будуть речі, що дають перевагу в певних ситуаціях, а також захисні засоби. Один з таких – кінетичний стік, який може відновити здоров'я за вбивства в ближньому бою.

Особливості світу гри

Після кожної загибелі головна героїня повертається до початку часової петлі – за мить до аварійної посадки на планеті.

Після загибелі персонаж втрачає більшість отриманих здібностей і речей, але не всі. Частина з них залишається, щоб не припинявся розвиток героя.

Одним з постійних елементів світу є Хтонос – таємничий іншопланетний об'єкт, що генерує випадковий предмет на початку кожного циклу відродження. Також на певних рівнях розвитку він видає гравцеві додаткові предмети.

На завершення розробники попередили, що не весь лут в грі буде корисним. Деякі предмети будуть негативно впливати на гравця.

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Автор: Сергій Коршунов